Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 'Z Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 'Z Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

Talay, ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler alarak hazırlık çalışmalarını takip etti.

'Z Kütüphanesi'nin en kısa sürede açılarak hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Talay, son hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Öğrencilerin eğitimlerine çok önem verdiklerini ifade eden Talay, gençlerin gelişen teknoloji de takip edilerek bilgi ve becerilerini arttırmak istediklerini söyledi.

Kütüphanenin tam donanımı ile öğrencilerin aradığı her bilgiyi içinde barındıracağını belirten Talay, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin bilgi birikimlerini arttıracak geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak. Yakın bir zamanda açılışını yapmayı planladığımız kütüphanemiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Düşünen, gelişen ve tartışan bir Pınarhisar gençliği için aşkla çalışıyoruz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 6 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Turist mahallesi ile Pınarhisar ilçesinin Cevizköy, Tozaklı, Sütlüce, Doğanca, Babaeski ilçesinin ise Çiğdemli ve Katranca köylerine 15 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Turist mahallesinde 09.00-13.00, Cevizköy, Tozaklı, Sütlüce, Doğanca köylerinde 09.00-16.00, Çiğdemli ve Katranca köylerinde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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