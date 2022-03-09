Kırklareli'nde marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Haberler

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Kırklareli'nde marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde marketlerde

Kırklareli'nde, marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Marketlerdeki ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Haksız kazanç haramdır ve kimseye fayda sağlamaz." ifadelerine yer verildi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Ticaret, Tarım, Güncel, Haberler

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