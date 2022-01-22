Kırklareli'nde "İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı" tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Habitat Derneği tarafından yürütülen "İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı"nın tanıtımı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Habitat Derneği tarafından yürütülen "İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı"nın tanıtımı yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KTSO binasında düzenlenen programda, Kırklareli'nde hizmete giren programın büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiye ayak uyduramayanların yarın büyük problemlerle karşı karşıya kalacaklarını dile getiren Şahin, "Belirli bir zaman sonra ikinci, üçüncü nesilde bu birikim ve motivasyon kaybolup gider. Şirketlerimizin ve gençlerimizin buna hazırlanması, uzun vadede günün koşullarına göre ayakta durabilmesi için bu çok önemli." dedi.

Şahin, İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programının gençleri ve onların kurdukları şirketleri geleceğe hazırlamak için önemli olduğunu ifade etti.

KTSO Başkanı Soner Ilık da program hakkında bilgi verdi.