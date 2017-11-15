Kırıkkaleli Hokey Sporcuları Süper Lig'de

Kadınlar 1. Lig müsabakalarında şampiyon olan Kırıkkale Bayan Hokey Takımı, şehri gelecek sezon Süper Lig'de temsil edecek.



2013 yılında Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Hokey Takımı bugüne kadar U12, U14, U16, U18 ve son olarak da 1. Lig de şampiyonluk yaşadı. Aynı zamanda şehri okul sporlarında da gençler ve yıldızlar kategorilerinde de temsil eden hokey takımı 2013 yılından beri Türkiye dereceleri yaparak birçok başarıya imza attı.



Turnuva sonucunda sporcular Merve Sultan Arslan en iyi oyuncu, Melek Akdeniz en iyi kaleci ve Ece Şahiner gol kraliçesi olarak Kırıkkale'yi en iyi şekilde temsil etti. Antrenör Efe Bozkurt yaptığı açıklamada, "Bu başarımızın arkasında bizlerden desteğini esirgemeyen İl Müdürümüz Yasin Özdemir'e Şube Müdürlerimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personellerine ve bizlere güvenerek çocuklarını spora gönderen vefakar velilerimize teşekkür ederim" dedi. - KIRIKKALE