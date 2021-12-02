Kırıkkale'de tabancayla intihara teşebbüs eden kişi kızının ölümüne neden oldu - Haberler
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Kırıkkale'de tabancayla intihara teşebbüs eden kişi kızının ölümüne neden oldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de tabancayla intihara teşebbüs eden kişi kızının ölümüne neden oldu

Kırıkkale'de 14 yaşındaki kız çocuğu, intihara teşebbüs eden babasının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 14 yaşındaki kız çocuğu, intihara teşebbüs eden babasının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, E.K. (37) Sanayi Mahallesi 1426. Sokak'taki evinde, ailesine "intihar edeceğini" söyleyerek kendisini odaya kilitledi.

E.K, ailesinin ikna çabalarına rağmen tabancayla ateş etti. E.K'nin kolunu yaralayarak seken kurşun, kapının arkasında duran kızı H.K'nin göğsüne isabet etti.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan baba E.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

H.K'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kırıkkale'de tabancayla intihara teşebbüs eden kişi kızının ölümüne neden oldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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