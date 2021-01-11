KIRIKKALE - Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
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KIRIKKALE - Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

11.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:29

Kırıkkale'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

D.K. (62) idaresindeki 71 AAE 208 plakalı minibüs, Sanayi Mahallesi 1247. Sokak üzerinde Samed Tuğra Eroğlu'na çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinir krizi geçiren çocuğun yakınlarını sağlık ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Eroğlu'nun cenazesi, Kırıkkale Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü D.K, gözaltına alındı.

KIRIKKALE - Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
KIRIKKALE - Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
KIRIKKALE - Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
KIRIKKALE - Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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