Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı - Haberler
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Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı Kırıkkale'de gece saatlerinde gıda deposunda yangın çıktı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece saatlerinde gıda deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'de gece saatlerinde Kimeski Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki depo alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir sürede yangını kontrol altına aldı. İş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek sağlandı. Can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin koordinasyonunu sağlayan Koray Arslan, "112'den gelen ihbar üstüne yangın olduğu ve bütün ekiplerimizle birlikte şuan yangına müdahale ediyor. İçeride bulunan patlayıcı malzemeler yani tüp vs. gibi onlara dikkat ederek şuanda çalışmalar devam ediyor. Şuan için yangın kontrol altına alındı. Yeterli ekibimiz su takviyemiz var" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

Kırıkkale'de gece saatlerinde hareketli dakikalar: Gıda deposunda yangın çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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