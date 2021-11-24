Kırıkkale'de 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında M.P'ye ait iş yerinde arama yaptı.

Ekipler aramada, 23 bin 840'ı doldurulmuş 26 bin 840 makaron ve 6,5 kilogram kaçak tütün buldu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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