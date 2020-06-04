Kırıkkale Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor! Geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar kapsamandı mahallerde kilit parke çalışması başta olmak üzere çiçek dikimi çalışmaları yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla belediye ye bağlı tüm birimler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapmasında Yenidoğan Mahallesi 614 Sokak Kilit Parke Çalışması, Atatürk Bulvarı Çiçeklendirme çalışması , Alpaslan Türkeş orta refüj Çim biçimi Çalışması, Fevzi Çakmak Caddesi Yol Çizim Çalışması, Nur Geçit Andazit kaplama Çalışmasının yanın sıra dezenfekte çalışmalarıaralıksız devam ediyor.

Çalışmalara aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediye olarak rutin olarak yapılan yol, park ve su arıza çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için elimizden geleniyi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler