Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
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Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

28.11.2020 00:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:34
Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor basın sözcüsü Hakan Gökkaya'nın yaptığı açıklamada, bu pazar Silivrispor ile yapacağı maç öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele uygulanan Covid-19 testlerinde 9 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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