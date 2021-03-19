Kırbıyık: "Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık"
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Kırbıyık: "Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık"

19.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:31
Kırbıyık:

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, "Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık" dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, "Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık" dedi.

Tarsus İdman Yurdu, yeni yönetimi ve futbolcular Atatürk Anıtı'na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundular. İş adamı Harun Şahin Kırbıyık'ın Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'ne başkan olmasından sonra kentte heyecan yaşandı.

Gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını belirten Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, "23 Mart 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği 300 Lira bağış ile şanlı Tarsus İdman Yurdu'nun kuruluş ateşi yakılmıştır. 6 arkadaşın yaktığı meşaleyi biz bugün devir aldık. Doğup, büyüdüğüm şehrimin takımına hizmet için var gücümle çalışacağım. Büyük Tarsus yürüyüşüne başladık, artık durmak yok. Hedefimiz 2023 yılında Tarsus İdman Yurdu'nu Süper Lig'e taşımaktır. Tarsus ve Tarsus İdman Yurdu'nun Avrupa ve dünyaya açılması için projeler hazırladık. Hedefimize adım adım yürüyoruz. Tarsus İdman Yurdu'nu 3 yıl içinde Türkiye'de örnek kulüp yapacağız" dedi. - MERSİN

Kırbıyık: 'Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık'
Kırbıyık: 'Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık'
Kırbıyık: 'Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:37:18. #1.16#
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