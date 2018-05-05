Kirazda Üretici ve İhracatçıdan İşbirliği

Egeli kiraz üreticileri ve ihracatçıları, Türkiye'nin üretiminde dünya lideri, ihracatındaysa dünya üçüncüsü olduğu kirazda sorunları birlikte çözmek ve dünya pazarlarında Türk kirazı imajını güçlendirmek için bir araya geldi.

Türkiye'de erkenci kiraz üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Kemalpaşa ilçesinin Bağyurdu bölgesinde düzenlenen "Taze Meyve Sebze ve Mamulleri Sektörü Değerlendirme ve Sektörel Sorunları Değerlendirme Toplantısı"na katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki üreticilerle buluştu.

Toplantıda Türk kirazının dünya pazarlarındaki imajının önemine işaret edilerek, ilaçlama sonrası vaktinden önce yapılan hasadın ürünlerin üzerinde ilaç kalıntısı bıraktığı belirtti. Bunun da yurt dışı pazarlarında Türk kirazı imajına zarar verdiği vurgulandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'ye katma ve markal değeri ile büyük katkı sağlayan Kemalpaşa kirazının ihracatta başarılı bir sezon geçirmesini arzu ettiklerini belirtti.

Üreticilerle buluşmaya devam edip işbirliği yapmak istediklerini vurgulayan Uçak, "Birliğimiz için çok önemli ve özel bir yeri olan üreticiler olduğunuzu bilmenizi isterim. Çünkü ürettiğiniz kirazlar hem bölgemiz, hem de ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Tabii ki böyle değerli bir ürünü üretirken yaşanan sorunları, ürünümüze ve dolayısıyla sizlere zarar vermeden çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'ya ev sahipliği için teşekkür eden Uçak, 9 Mayıs'ta Alaşehir'de, sonrasındaki günlerdeyse Selçuk'ta yaş meyve ve sebze üreticileri ile sektörel sorunları masaya yatırmak üzere bir araya gelecekleri aktardı.

Toplantıya İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa ve İzmir il müdürlüklerinin yetkilileri ve 200 civarında kiraz üreticisi ve ihracatçısı katıldı.