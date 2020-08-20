Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Beşiktaş'ta transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Siyah beyazlıların Arsenal'dan kiraladığı Elneny, sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrıldı. Mısırlı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla taraftarlara ve camiaya teşekkür etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir ayrılık gerçekleşti. Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte siyah beyazlılara veda etti.

Deneyimli futbolcu, "Dün İstanbul'daki son günümdü ve taraftar sevgi gösterisiyle bunu daha da duygusal bir hale getirdi. Beşiktaş taraftarları, gerçekten etkilendim ve her zaman size minnettar kalacağım. Yönetim ve takım arkadaşlarıma da Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne kaldığımız unutulmaz bir sezon için teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey için teşekkür ederim" diyerek camiaya teşekkürlerini sundu.

ARSENAL'E DÖNECEK

Eylül ayında Arsenal'dan kiralanan Elneny, sözleşmesinin bitimiyle Londra ekibine geri dönecek.

1 GOL VE 4 ASİSTLE OYNADI

Beşiktaş'ta bu sezon toplam 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce El Ahly, Mokawloon ve Basel'de oynadı.