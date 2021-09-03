Kiralık daire arayanların sayısı artınca ev sahipleri ilginç isteklerde bulunmaya başladı
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Kiralık daire arayanların sayısı artınca ev sahipleri ilginç isteklerde bulunmaya başladı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye'nin birçok ilinde kiralık ev arayışı arttı. Talep fazla olunca ev sahipleri daha seçici davranmaya ve kiracılardan "Yok artık" dedirten isteklerde bulunmaya başladı. Özellikle öğrencilerden ilginç taleplerde bulunan ev sahipleri, kiminden 5 bin lira fazla para istedi, kiminden evine ankastre döşemesini.

Kiminden kiranın 4 bedeli depozito parası isteniyor kimine ise 'eve geçmeden boya-badana yaptıracaksın' gibi şartlar koşuluyor. Kiralık ev bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri şimdi de bulabildikleri evlerde, ev sahiplerinin şartları zorlayan istekleri ile muhatap oluyor.

SOSYAL MEDYA ŞİKAYETLERLE DOLUP TAŞIYOR

Hürriyet Gazetesi'nden Gaye Kobal'ın haberine göre; okulların açılmasına sayılı günler kala, sosyal medyada da öğrenciler yaşadıkları acı deneyimleri paylaştı. Depozito haricinde mutfağa ankastre yapılmasını şart koşan da var, öğrencilerden 'ayrı ayrı' kira ya da aidat ücreti isteyen de.

ÖĞRENCİ OLDUKLARI İÇİN 5 BİN LİRA FAZLA PARA İSTENDİ

Ev arayıp, ev sahibinin 'ilginç' şartı ile karşılaşan öğrencilerden birisi de Ethem Göç. Ethem Göç; ev sahibinin, emlakçı komisyonu ve depozito haricinde sırf öğrenci oldukları için 5 bin lira fazladan para istediğini anlattı.

"BEN DEĞİL SİZ KULLANACAKSINIZ, SİZ YAPTIRIN"

Bir başka öğrenci ise kiralamak istediği evin sahibinin "Eve ankastre döşeyeceksiniz" şartını koştuğunu söyledi. Sosyal medyaya yansıyan bir başka ev sahibi 'talebi' ise kiracıdan eve girmeden önce boya-badana yaptırması.

Bir diğer şikayet ise ev sahibinin, bozuk tuvalet için öğrencilere "Ben değil siz kullanacaksınız, siz yaptırın" çıkışı.

Kiralık daire arayanların sayısı artınca ev sahipleri ilginç isteklerde bulunmaya başladı
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Kiralık daire arayanların sayısı artınca ev sahipleri ilginç isteklerde bulunmaya başladı - Haberler Ekonomi
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