Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar - Haberler Ekonomi
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Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla talebin daha da arttığı kiralık daire sorunu giderek büyüyor. Talep fazla olunca kiralar da cep yakmaya başladı. İstanbul Maltepe'de 1+0 olarak kiraya verilen dairenin fiyatı "Yok artık" dedirtti. 20 metrekare kullanım alanı olan ve kendisine ait bir mutfağı olmayan daire için 2500 TL kira istenmesi, kiralık daire sorununu gözler önüne serdi.

İstanbul'da yüksek kiralar gündemden düşmezken Maltepe'de kiraya verilen 1+0 daire sosyal medyada tepkilere neden oldu. 20 metrekare kullanım alanı olan dairenin 2500 Tl'lik kirası pes dedirtti.

Maltepe'de büyük bir hastanenin yakınında, bir plazada yer aldığı ifade edilen dairenin kısa süreli kullanım için kiraya verildiği belirtildi. Daireyi kiralayan kişi kira ücretinin yanında elektrik, su, doğal gaz faturaları ile internet ücreti veya bina aidatı ödemiyor.

Kiralık daire sorunu giderek büyüyor! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Emlak ofisinden alınan bilgiye göre söz konusu binada bunun gibi 14 daire yer alıyor. Ve dairelerin 13'ü tutulmuş durumda. Söz konusu daireleri tedavi için hastaneye gelenlerin ya da hasta yakınlarının kısa süreliğine kiraladığı ve kiralayanların genellikle Lübnan, Mısır, Kuveyt gibi ülkelerden gelenler olduğu belirtildi. Fiyat ile ilgili yapılan açıklamada ise mal sahiplerinin istekleri doğrultusunda hareket edildiği ifade edildi.

Dairede banyo, tuvalet ve eşyalar bulunuyor. Mutfak ise ortak kullanım alanı. Maltepe bölgesinde kiralık 2+1 yeni binaların fiyatı 3 bin ile 3 bin 500 TL bandında bulunuyor.

Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
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Haber: Bu kadarına da pes! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar - Haberler Ekonomi
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