Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
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Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şarkıcı Kıraç sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında A Milli Takım'a seslenerek, 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz!' dedi. Kıraç'ın bu marşını beğenenler olduğu gibi çok fazla eleştirenler de çıktı. Bir kısım marşı duygulu ve özel bulurken, diğer kesim ise Mehmetçik'le Milli Takım'ın bağdaştırılmasına tepki gösterdi.

Mustafa Sandal ve Derya Uluğ'un Milli Takım için yaptığı marşın ardından Kıraç'tan da bir beste geldi. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a desteğini göstermek için kollarını sıvadı. Yaptığı eseri sosyal medyadan, "Mehmetçik'siniz" diyerek paylaşan Kıraç'a destekve eleştiri yorumları geldi.

"MEHMETÇİK'İ KARIŞTIRMAYIN" TEPKİSİ

Milli Takım'a Mehmetçik yakıştırması yapan Kıraç'a, spor organizasyonunu askerler üstünden görmesine tepki gösterildi. Sporcuların kazançları ve bunun bir oyun olduğunu ifade eden eleştiren kesim, Kıraç'a yoğun tepki gösterdi. Tam aksi şekilde manevi duyguları kabarttığı, özel bir eser olduğuna dair görüş belirtenler de oldu. Sosyal medyada Kıraç bu marşıyla gündemin zirvesine çıktı.

İşte Kıraç'ın paylaşımına bırakılan yorumlar:

Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ERHAN SARAC: Şimdi asker evi bu futbolcu evi bu diyerek paylaşım yapana şunu soruyorum, bir asker 10 bin TL maaş alıyor oda en düşük zaten , o askerin yaşadığı ev değil baba evi ve gidip yaptırsın o kadar para kazanıyor bunu düşünen yok , haaaa saray da yaşayanları da göster o zaman
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Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı - Haberler Spor
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