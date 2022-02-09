Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı

Bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da deneyimli futbolcu Arda Turan'ın bir Hollanda dizisinde adının geçmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

DOĞUM GÜNÜ ŞARKISINDA "ARDA TURAN" SÖZLERİ

Twitter'da "youngchvmp" isimli hesaptan Hollanda dizisinde Türkçe doğum günü kutlanırken, "Arda Turan, İstanbul" ifadeleri kullanılarak şarkı söylendiği bir video paylaşıldı. Kısa süre içinde viral olan ve beğenitoplayan videoyu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı.

Haberler.com - Spor