Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı - Haberler
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Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı

Haberler.com - Spor
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Bir Hollanda dizisinde Türkçe doğum günü kutlanırken "Arda Turan İstanbul" ifadeleri kullanılması sosyal medyada gündeme damga vurdu. Galatasaray'ın deneyimli futbolcusunun adının geçtiği kısım kısa süre içinde viral olurken binlerce beğeni aldı.

Bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da deneyimli futbolcu Arda Turan'ın bir Hollanda dizisinde adının geçmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

DOĞUM GÜNÜ ŞARKISINDA "ARDA TURAN" SÖZLERİ

Twitter'da "youngchvmp" isimli hesaptan Hollanda dizisinde Türkçe doğum günü kutlanırken, "Arda Turan, İstanbul" ifadeleri kullanılarak şarkı söylendiği bir video paylaşıldı. Kısa süre içinde viral olan ve beğenitoplayan videoyu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı.

Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı

Kimse gözlerine inanamadı! Yabancı dizide Arda Turan rüzgarı

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Arda Turan, Spor, Haberler

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