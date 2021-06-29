Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
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Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edirne'de hasadına başlanan lavantadan elde edilen yağın litresi 800 liradan alıcı buluyor. Yağı çok değerli olan lavantalar tarlalardan titizlikle toplanıyor.

Edirne'de Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün işbirliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günleri geçen haftalarda sona erdi. Etkinlik bitmesi ve lavantaların hasat döneminin gelmesiyle birlikte, lavanta tarlalarında 35 derece hava sıcaklığında zorlu hasat dönemi başladı.

TİTİZLİKLE TOPLANIYOR

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan lavanta tarlasında da hasat gerçekleştirildi. Tarladan titizlikle toplanan lavantalar, motorlu biçim makinasıyla ayrılarak destinasyon ünitesine gönderildi. Yüksek ısıya sahip kazanların içerisine konulan lavantalardan yağ üretildi.

LİTRESİ 60 İLA 80 EURO ARASINDA SATILIYOR

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, lavanta yağının kıymetli bir yağ olduğunu söyledi. Fransa ve Bulgaristan'ın lavanta yağ üretiminde önemli rol oynadığını ifade eden Tülek, Edirne bölgesinde üretilen lavanta yağının da uluslararası standartlarda olduğunu vurguladı. Lavanta yağının uzun yıllardır litresi 60 ila 80 euro arasında satıldığını belirten Tülek, arz talep durumuna göre yeni fiyatların ilerleyen zamanda belli olacağını bildirdi

Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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