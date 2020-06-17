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Kilosu 50 lira olan meyve daha toplanmadan dalında satılıyor

Bursa'da tarlasına ektiği yaban mersinlerinin kilosunu 50 liradan satan vatandaş, ürünlerini hasat etmeye başlamadan hepsini sattı.

Kilosu 50 lira olan meyve daha toplanmadan dalında satılıyor
17.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:10

Bursa'da tarlasına ektiği yaban mersinlerinin kilosunu 50 liradan satan vatandaş, ürünlerini hasat etmeye başlamadan hepsini sattı.

Orhaneli ilçesinin Göynükbelen ilçesinde yaşayan Salih Arsil, tarlasına yeni ürünler ekmek için araştırma yaptı. Arsil Türkiye'de yaban mersinin çok fazla olmadığını görünce ekmeye karar verdi. Bahçesine ektiği yaban mersini ağaçlarından 6 yıldır ürün alıyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği söylenen yaban mersinlerine rağbet oldukça fazla. Geçen yıl kilosu 40 lira olan yaban mersini bu sene ise 50 liradan alıcı buluyor.

Salih Arsil, daha ürünü tarladan hasat etmeden sattı. Bir dönüm bahçeden 1 ila 2 ton mahsul alan üretici, 1 dönümden 100 bin liraya kadar kazanç elde ediyor.

Bu yıl yaban mersinlerini hasat etmeye başladığını ifade eden Salih Arsil, "Bir dönüm bahçeye 500 adet yaban mersini fidesi dikilebiliyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda 4 kiloya kadar ürün verebiliyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattım. Bu yıl kilo fiyatı ise 50 lira. Bir çok vilayetten almaya geliyor. Türkiye'de pek üretilmediği için talep çok fazla. Daha hasat etmeye başlamadan mahsulün hepsini sattım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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