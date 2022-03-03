Kilosu 15 lira, kapış kapış satılıyor

DÜZCE (İHA) - Karadeniz'de hamsinin azalmasıyla birlikte tezgahlarda çupra, barbun, istavrit, tırsi ve kolyoz yer almaya başladı. Düzce'de de tezgahlar kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz balığı ile süsleniyor.

"İNSANLAR USKUMRU OLARAK BİLİYOR"

Kolyoz balığının uskumrugiller familyasına ait olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Kolyoz, kolorit balığının bir büyüğü, uskumrunun ise bir küçüğü olarak tanımlanır. Kolyoz aslında bizim denizlerimizin balığı ama insanlar ismini uskumru olarak biliyor. Kolyoz balığı genellikle Karadeniz ve Marmara'da yetişiyor. Ege Denizi'nde de biraz bulunur ama Akdeniz'de görülmez" dedi.

"KOLYOZ LEZZETLİ BİR BALIKTIR"

Kolyozun yağlı ve lezzetli bir balık olduğunu belirten Kılıç, "İnsanlar da genellikle uskumruyu tercih ediyor. Tezgahta kolyozu gördükleri zaman ise 'Bu uskumru değil mi?' diye soruyorlar. Kolyoz lezzetli bir balıktır. Izgarası da güzel olur, tavada kızartılması da güzel olur. Fiyatı da uygun. Genelde 20 lira bandında satışa sunuluyor. Biz bazı günler halk günü yaptığımız için fiyatını 15 liraya kadar düşürebiliyoruz" şeklinde konuştu.