Kilisli sporcu Balkan 2'incisi oldu
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Kilisli sporcu Balkan 2'incisi oldu

Kilisli sporcu Meryem Aygün, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metrede engelli kategorisinde 2'inci oldu.

Kilisli sporcu Balkan 2'incisi oldu
13.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.09.2020 13:32

Kilisli sporcu Meryem Aygün, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metrede engelli kategorisinde 2'inci oldu.

İstanbul'da düzenlenen Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre engelli kategorisinde yarışarak Türkiye'yi temsil eden Kilisli sporcu Meryem Aygün dereceye girerek 2'inci oldu. Meryem Aygün, dereceye girmesi ailesi ve sporcu arkadaşları tarafından sevinç ile karşılandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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