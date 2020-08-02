Kilis Valisi Soytürk'ten şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün, şehitler Yusuf Polat, Hüseyin Kayalar ile Gazi Ekrem Paltacı ve sınırın Suriye tarafından ateşlenen roketli saldırıda şehit olan İsmail Ufak'ın ailelerine ziyaret edip, bayramlarını kutladığı belirtildi.

Açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ziyaretlerinden dolayı Vali Soytürk ve eşine teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA