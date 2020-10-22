Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı

22.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:38
Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı

Kilis'te 6 bin dekarda ekilen ve önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı.

Kilis'te 6 bin dekarda ekilen ve önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan silajlık mısırda geçen yıl dekar başına yaklaşık 3 ton ürün alındığını ve gelişen tarım teknolojileriyle birlikte bu miktarın daha da artacağını belirtti.

Yetiştiricilere ekimden hasada kadar teknik destek verdiklerini ifade eden Kökçüoğlu, silajlık mısır için doğru hasat zamanını belirlemenin önemli olduğunu aktardı.

Besicilerin süt ve et verimi için silajlık mısır kullandıklarını vurgulayan Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizde ikinci ürün silajlık mısır ekimi haziran ayı sonunda yapılıyor ve eylül ile ekim aylarında hasat ediliyor. Suyu çok seven mısır, bölge genelinde salma şeklinde sulanıyor. Tarımda makineleşmenin etkisiyle artık makinelerle hasat ediliyor. Boyları 3 metreyi aşan mısırlar, silaj makinesi ile biçilip parçalanıyor, sonra kamyon ve traktörlerle hayvan çiftliklerine taşınıyor. Burada çukurlara doldurulup arasında hava kalmayacak şekilde iyice sıkıştırılan ve üzeri kapatılan parçalanmış mısırlar, kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor."

Kökçüoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019'da 6 bin dekarda silajlık mısır ekimi yapıldığını ve yaklaşık 18 bin ton verim alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Seda Sayan Yavuz Bingöl Oktay Kaynarca
Spor Falcao Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Çocuk Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te silajlık mısır hasadı başladı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 16:43:29. #1.14#
title