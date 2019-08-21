Kilis'te kurutmalık patlıcanlar ile biberler piyasada

21.08.2019 16:07

Kilis'te, yeni mahsul patlıcan ile biber hasadıyla birlikte patlıcan ile biberler kurutmalık olarak değerlendiriliyor.



Patlıcan ile biber hasadından sonra pazarlarda yerini almaya başlarken, patlıcanın kilosu 10-15 TL, biberin kilosu 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Patlıcanlar, Kilisli ev hanımları tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Biberler ile kurutularak bir kısmı toz biber olarak tüketilirken, bir kısmı da salçalık olarak kullanılıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA