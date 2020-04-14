Kilis'e KÖYDES projesinden 15 milyon TL ödenek AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2020 yılı KÖYDES proje ödeneği için 15 milyon 965 bin 364 TL ayrıldığını söyledi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2020 yılı KÖYDES proje ödeneği için 15 milyon 965 bin 364 TL ayrıldığını söyledi.

Milletvekili Dülger, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık Programı hükümlerine dayanılarak hazırlanılan 2020 yılı KÖYDES Projesi Ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullanılmasına ve izlenmesine yönelik ödenekler belli olduğunu ifade ederek, "Kilis merkez için 5 milyon 594 bin 168 TL, Elbeyli ilçesi 2 milyon 483 bin 986 TL, Musabeyli ilçesi 5 milyon 606 bin 585 TL, Polateli ilçesi için 2 milyon 280 bin 625 TL olmak üzere toplam 15 milyon 965 bin 364 TL ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA