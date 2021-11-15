Kılıçdaroğlu'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışında basın mensuplarına bir açıklamada bulundu.

"NE TÜCCAR NE ESNAF KİMSE YALNIZ HİSSETMESİN"

Ekonomiyle ilgili eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten ne sanayicisi, ne tüccarı ne esnafı hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Geliş amacımız bu. Onları korumak, haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İktidarda olduğumuzda onların önündeki bütün engelleri kaldıracağız. İhracat yaparım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin fakirleşmesi, ekonomide ciddi anlamda kayıplar vermesi demektir. Eğer Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebi de daralacaktır." ifadelerini kullandı.

"DOLAR KARŞISINDA TÜRK LİRASI'NIN NASIL ERİDİĞİ BELLİ"

Doların tarihi zirve yapmasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "İç piyasada emekliye vermiyorsunuz, esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacak. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış, şahane kitaplar yazılmış. Biz iç piyasayı büyütmek, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasasında saygınlık kazandırmak istiyorsak her alanda üretim yapmak zorundasınız. Dolar karşısında TL'nin nasıl eridiği belli. Alın terine, üretime her zaman saygımız var. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, bizi sabırla dinlesinler. Ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık, bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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