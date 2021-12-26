Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerisi sundu: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin

Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret miktarı önceki günlerde açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte iş hayatının nasıl etkileneceği de merak edilmeye başlandı. Ev kadınlarıyla görüşmeler yaptığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR 6 AY BOYUNCA YASAKLANSIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Ekonomi Haberleri

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