Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerisi sundu: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin - Haberler Ekonomi
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Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerisi sundu: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin yükselmesinin ardından vatandaşların en büyük korkusunun işten çıkarmalar olduğunu söyledi. Buna yönelik çözüm önerilerini de açıklayan CHP lideri, "Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. İşten çıkarmalar 6 ay yasaklanmalı" dedi.

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Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret miktarı önceki günlerde açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte iş hayatının nasıl etkileneceği de merak edilmeye başlandı. Ev kadınlarıyla görüşmeler yaptığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR 6 AY BOYUNCA YASAKLANSIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük korku 'İşten çıkarmalar' diyerek önerilerini sıraladı: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin

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Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Ekonomi Haberleri

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