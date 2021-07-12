Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu

Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu
Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Spor

Kiğılı, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kiğılı, Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ve Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem katıldı.

Mijailovic, yaptığı açıklamada, takımının her zaman en iyilerle çalışmak istediğini ifade ederek, "Bu iş birliğinin karşılıklı olarak oldukça başarılı ilerleyeceği kanaatindeyim." dedi.

Suerdem de Kızılyıldız'ın 1991'de Şampiyonlar Ligi'nden birincilikle ayrıldığını anımsatarak, Kiğılı iş birliğinde bu başarıyı bir kez daha yakalamaları temennisinde bulundu.

Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu
Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu
Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu
Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiğılı, Sırbistan'ın Kızılyıldız futbol takımına sponsor oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 17:21:31. #1.13#

title