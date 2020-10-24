Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti

24.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:16

Türkiye'de profesyonel kick boksun öncülerinden Tarık Solak, vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Solak, bir dönem Türk televizyonlarında kick boks maçlarını anlatıp yorumluyordu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarık Solak Bey Avustralya'da yaşıyordu. Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu, orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik." dedi.

Kayıcı, "Tarık Solak profesyonel kick boksun Türkiye'de yayılmasında öncü olan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kick boksa çok iyi hizmetleri vardı, hem camiamızın hem sevenlerinin başı sağolsun. Ülkemiz böyle bir spor adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ KİCK BOKSUN SEVİLMESİNDE BÜYÜK PAY SAHİBİ"

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

İlgili Haberler

Kick boks Türkiye'de popüler sporlar arasına girdi
Kick boks Türkiye'de popüler sporlar arasına girdi
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak
Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı
Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Derviş Zaim Işın Karaca
Spor Babel Falcao Can Bartu Erol Bulut Garry Rodrigues
Daha Fazla Erkek Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 00:21:01. #1.14#
title