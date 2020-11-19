Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Khimki Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta? Anadolu Efes maçı hangi gün?

Anadolu Efes, THY Euroleague 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek. THY Euroleague puan durumu! Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Khimki Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta? Anadolu Efes maçı hangi gün? BeiN Sports Haber frekans ve yayın bilgileri!

THY Euroleague 10. haftasında Anadolu Efes ile Khimki Moskova karşı karşıya geliyor. Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Khimki Moskova Anadolu Efes maçı saat kaçta? Anadolu Efes maçı hangi gün?

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Khimki ise ligde çıktığı 8 müsabakanın 2'sini kazanırken, 6'sında mağlup oldu.

- Anadolu Efes'in 695. maçı

Anadolu Efes, Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 695. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 694 müsabakada 392 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 447. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 446 mücadelede 235 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.

KHIMKI MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Khimki Moskova - Anadolu Efes, THY Euroleague maçı 19 11 2020 günü beIN Sports Haber, kanalından yayınlanacak.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

beIN Sports Haber Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KHIMKI MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN?

Khimki Moskova-Anadolu Efes Maçı 19 Kasım Perşembe günü oynanacak.

KHIMKI MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Khimki Moskova-Anadolu Efes Maçı 20:00'de başlayacak.

KHIMKI MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Khimki Moskova ile Anadolu Efes arasındaki THY EuroleagueMaçı Mytishchi Arena, Moskova'da oynanacak.