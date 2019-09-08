Khabib nurmagomedov, poirier'i devirdi
Rus karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.
Rus karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.
Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak, UFC başkanına sarıldı.
Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.
Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.