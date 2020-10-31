Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi
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Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi

31.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:06

Geçtiğimiz günlerde son maçına çıkarak dövüş kariyerini sonlandırdığını açıklayan Khabib Nurmagomedov, İslam karşıtı açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ayetle cevap verdi.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokat gibi yanıt verdi.

Dünyaca ünlü şampiyon Instagram hesabından, Macron'un ifade özgürlüğü sloganı altında 1.5 milyardan fazla Müslüman'ın duygularını incittiğini belirtti.

"BU PROVOKASYONLAR BOŞA ÇIKACAK"

Müslümanların, Hazreti Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkati çeken Nurmagomedov, "Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak" ifadesini kullandı.

AHZAB SURESİ'NİN 57. AYETİNİ PAYLAŞTI

Nurmagomedov, paylaşımına, Macron'un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim'de Ahzab Suresi'nin 57. ayetini olan "Allah'ı ve Resulü'nü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır" ifadesini ekledi.

Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi
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