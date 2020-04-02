KGS belgeli hazır betonlar, olası bir depremde binlerce can kurtaracak
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve DÜNYA gazetesinin ortaklaşa düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, hazır beton sektörünün sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.
02.04.2020 04:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 04:57
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve DÜNYA gazetesinin ortaklaşa düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, hazır beton sektörünün sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgeli hazır betonun konut sektörüne sağladığı faydalar ele alındı.
Kaynak: Dunya.com