Kgf Teminatlı Desteklerin Sürdürülmesi

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin bu yıl da sürdürülmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Denizli Platformunun da dönem sözcülüğünü yürüten Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama ile KGF teminatlı desteklerin devamlı hale getirileceğini duyurduğunu hatırlattı.

KGF desteklerinin bu yıl da sürdürülmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beklentilerimize karşılık gelen bir açıklamayı yine bir Denizlili'den duymak güzel. İş dünyasının içinden gelmiş, derdimizi ve halimizi en iyi bilen Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin bu tür taleplerin karşılanması anlamında, çağrımıza cevap vermiş olması, Denizli iş alemini çok sevindirdi. Buradan alacağımız moral, motivasyon ve güçle daha güzel işler yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımızdan üreticilerimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'lerimize, ihracatçımızdan onlara mal ve hizmet temini sağlayan tüm işverenlerimize kadar toplumumuzun geniş bir kısmını sevince boğan bu açıklama, iş dünyasının tüm paydaşlarının 2018'e dair umutlarını artıran bir gelişmedir."

Erdoğan, bunun yanı sıra TBMM'ye sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda ihracatçının uzun süredir beklediği KDV ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu öğrendiklerini dile getirerek, bu düzenlemeyle yerli makine kullanımlarında yatırım amaçlı olmak şartıyla yurt içindeki satın almalarda KDV muafiyeti getirileceğine işaret etti.