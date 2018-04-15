Kfmib Başkanlığına Sevinç Yeniden Seçildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Edip Sevinç yeniden seçildi.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, birliğin genel kurulunun, Giresun'daki binasında yapıldığı belirtildi.

Sabit Sabır'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk'ün de katıldığı ifade edilen açıklamada, genel kurula tek aday olarak katılan Edip Sevinç'in yeniden başkan seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun, Ferrero Fındık İthalat ve İhracat, Gürsoy Tarımsal Ürünleri, Durak Fındık Sanayi, Sabıroğlu Fındık Ticaret ve Sanayi, Yavuz Gıda Sanayi, Poyraz Poyraz Fındık Entegre, Arslantürk Tarım Ürünleri, Özyılmaz Fındık Ticaret Sanayi, Şenocak Gıda Fındık Entegre, Çebi Fındık Entegre Sanayi temsilcilerinden oluştuğu bildirildi.