KFC Türkiye'nin Reklamı, Sosyal Medyada Tepki Topladı

Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC'nin "Bakması Bedava" sloganı başta sosyal medya olmak üzere pek çok alanda tepki topladı.

SATILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan merkezi Dubai'de yer alan özel sermaye fonu Abraaj, Aralık 2017'de ABD'li Yum! Brands'tan satın aldığı KFC Türkiye'yi satmayı ya da grup içerisinde başka bir işletmeye devretmeyi de planlıyor.