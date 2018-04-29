KFC Türkiye'nin Reklamı, Sosyal Medyada Tepki Topladı
Dört ayda ikinci kez satılması masaya yatırılan KFC Türkiye'nin "Bakması Bedava" sloganı ile yayınladığı yeni reklam kampanyası, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC'nin "Bakması Bedava" sloganı başta sosyal medya olmak üzere pek çok alanda tepki topladı.
SATILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan merkezi Dubai'de yer alan özel sermaye fonu Abraaj, Aralık 2017'de ABD'li Yum! Brands'tan satın aldığı KFC Türkiye'yi satmayı ya da grup içerisinde başka bir işletmeye devretmeyi de planlıyor.