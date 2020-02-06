Kevin-Prince Boateng Özel Röportajı

06.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:19

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılardan transfer teklifi aldığında çok düşünmediğini ifade ederken, İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemesi ile alakalı, "Şarkıyı çok seviyorum. Çocukken onunla büyüdüm. Benim de en sevdiğim şarkılardan biri" dedi.