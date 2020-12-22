Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı

Ünlü model Melissa Satta, Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng ile 2011 yılından beri devam eden evliliklerini bitirerek boşandıklarını duyurdu. Satta yıllar önce yaptığı açıklamada, "Boateng'in sık sık sakatlanmasının sebebi haftada 10 kez cinsel ilişkiye girmemizdir" demiş ve tüm dünyada gündem olmuştu.

Ünlü model Melissa Satta, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlılarda yalnızca 6 ay forma giyen eşi Kevin-Prince Boateng ile ayrılık kararını resmileştirdi.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Satta, Ganalı futbolcu ile olan ilişkilerini kalıcı olarak sonlandırmaya karar verdiklerini söyledi.

"9 YIL İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"Bir süre ayrı kaldıktan sonra, birbirimizin durumlarına tamamıyla saygı duyarak ve sakin kalarak ilişkimizi kalıcı olarak bitirmeye karar verdik" diyen ünlü model, "Oğlumuz Maddox'un sağlıklı büyümesi, bizim için önemli bir referans noktası olacak. Bu 9 yıl için teşekkürler. Ve en iyi hediye için, Maddox..." ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamayı Boateng de kendi sosyal medya hesaplarından yaptı ve ikilinin ilişkisi resmi olarak sonlandı.

CİNSEL İLİŞKİ SÖZLERİ TARİHE GEÇMİŞTİ

2011'de başlayan ilişkilerini 2016 yılında evlilik ile taçlandıran çiftin 2014 yılında oğulları Maddox dünyaya gelmişti. Melissa Satta 2012 yılında yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun sık sık sakatlanmasının nedenini çok fazla cinsel ilişkiye girmelerine bağlamış ve "Kevin'in sürekli sakat olmasının sebebi, haftada 10 kez cinsel ilişki yaşamamızdır" diyerek tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmişti.