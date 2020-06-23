HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

23.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:59

Beşiktaş'a ara transfer döneminde, gelen Kevin Prince Boateng için karar verildi. Önceki gün Ganalı hücum oyuncusuyla görüşen yöneticilerin, sezon sonunda yolların ayrılacağını ilettiği öğrenildi.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan devre arasında gelen Kevin Prince Boateng'in siyah-beyazlı formayla macerası uzun sürmedi.

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı kaydedildi.

Beşiktaş'a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararlarını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.

DENİZLİSPOR MAÇINDA OYNAMADI

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş'ın Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, cuma günü Konyaspor'la oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan ayrılık için hazırlıklara şimdiden başlayan Boateng'in menacerinden kendisine kulüp bulmasını istediği de kaydedildi.

Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'nın kesti Spor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'nın kesti
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Spor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Spor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Cevdet Yılmaz
Magazin Sıla Alişan Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:36:59. #1.15#
title