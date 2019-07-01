Kevin Durant, Brooklyn Nets'e gidiyor! İşte yıllık kazancı
Golden State ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan, bu sezon ise final serisinden büyük bir sakatlık yaşayan Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Yıldız isim Nets'te Kyrie Irving'le birlikte forma giyecek.
NBA finallerinde Toronto Raptors karşısında 5. maça kadar forma giyemeyen, bu maçta parkeye çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Durant'in aşil tendonunda ciddi bir problem olduğu belirtilmişti.
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