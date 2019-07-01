Kevin Durant, Brooklyn Nets'e gidiyor! İşte yıllık kazancı

Golden State ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan, bu sezon ise final serisinden büyük bir sakatlık yaşayan Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Yıldız isim Nets'te Kyrie Irving'le birlikte forma giyecek.

NBA finallerinde Toronto Raptors karşısında 5. maça kadar forma giyemeyen, bu maçta parkeye çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Durant'in aşil tendonunda ciddi bir problem olduğu belirtilmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.