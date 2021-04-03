Kevin Durant'a 50 bin Dolar ceza
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Kevin Durant'a 50 bin Dolar ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kevin Durant'a 50 bin Dolar ceza

NBA, Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'a sosyal medyada oyuncu Michael Rapaport'a attığı mesajlardan dolayı 50 bin Dolar para cezası verdi.

NBA, Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'a sosyal medyada oyuncu Michael Rapaport'a attığı mesajlardan dolayı 50 bin Dolar para cezası verdi.

NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız basketbolcu Kevin Durant'ın oyuncu Michael Rapaport'a attığı mesajlarından dolayı Durant'a ceza verildiği duyuruldu. Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.

ABD'li basketbolcu, Michael Rapaport ile konuşmaların ortaya çıkmasından sonra özür dilemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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