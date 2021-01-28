Kevin de Bruyne'nin Sheffield United'a Attığı Gol

Aralık 2019'da Manchester City'nin Sheffield United'ı mağlup ettiği maçta Kevin de Bruyne 1 gol ve 1 asistlik performansla galibiyette çok önemli rol oynadı. De Bruyne'nin golüne Dugout farkıyla birlikte göz atalım.