Kevin de Bruyne'nin Sheffield United'a Attığı Gol
28.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:19
Aralık 2019'da Manchester City'nin Sheffield United'ı mağlup ettiği maçta Kevin de Bruyne 1 gol ve 1 asistlik performansla galibiyette çok önemli rol oynadı. De Bruyne'nin golüne Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Aralık 2019'da Manchester City'nin Sheffield United'ı mağlup ettiği maçta Kevin de Bruyne 1 gol ve 1 asistlik performansla galibiyette çok önemli rol oynadı. de Bruyne'nin golüne Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout