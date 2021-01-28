Kevin de Bruyne'nin Sheffield United'a Attığı Gol
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Kevin de Bruyne'nin Sheffield United'a Attığı Gol

28.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:19

Aralık 2019'da Manchester City'nin Sheffield United'ı mağlup ettiği maçta Kevin de Bruyne 1 gol ve 1 asistlik performansla galibiyette çok önemli rol oynadı. De Bruyne'nin golüne Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Aralık 2019'da Manchester City'nin Sheffield United'ı mağlup ettiği maçta Kevin de Bruyne 1 gol ve 1 asistlik performansla galibiyette çok önemli rol oynadı. de Bruyne'nin golüne Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Kevin de Bruyne'nin Sheffield United'a Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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