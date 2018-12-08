Keşan'da Günde 18 Bin Metreküp Su Arıtılıyor

Keşan Belediyesi biyolojik atık su arıtma tesisinde günde 18 bin metreküp suyun arıtıldığı bildirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı açıklamada, Keşan nüfusunun, 2015 yılında 110 bin kişiye göre planlanan ileri biyolojik tıp atık su arıtma tesisinin, 30 yılda geri ödemesinin yapılacağını söyledi.

İlçeye önemli bir tesis kazandırdıklarını anlatan Özcan,"Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu tesisi kurduk. Arıtılan atık su tarımsal amaçlı kullanılacak. Keşan için hizmetlerimiz devam edecek." dedi.

Keşan Belediyesi Çevre Mühendisi Arzu Akbunar da tesisin, günde 18 bin metreküp su arıttığını belirterek, "Atık sular 2 ana kolektör hattından tesise geliyor. Fiziksel ayrıştırma yapıldıktan sonra, içindeki çamur ve kum ayrıştırılıyor. Daha sonra suyun biyofosfor havuzuna alınıp arındırılıyor. Havalandırma havuzlarına teknik ölçümler sonucu ihtiyacı oranında oksijen veriliyor bu sayede yararlı bakterilerin organik maddeleri parçalayarak atık sular havuzlarda temiz bir hale geliyor." diye konuştu.