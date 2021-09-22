Kerim Sabuncuoğlu, 'Yılın Koruma Fotoğrafçısı Ödülü'ne layık görüldü

BODRUM (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) Sualtı Görüntüleme Teknik Kurulu üyesi ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Görüntüleme Kurulu Başkanı Kerim Sabuncuoğlu, "Ocean Photographer of the Year 2021"de, Yılın Koruma Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazandı.

TSSF tarafından yapılan açıklamaya göre, ' Sessiz Çığlık' adını verdiği, Bodrum Kara Ada açıklarında çektiği, ödüle layık görülen Kerim Sabuncuoğlu'nun fotoğrafı, en sevdiği ahtapot bacağının içerisine saklanmış balık iğnesine yakalanan, kendini kurtarmak için çırpınırken oltaya daha da çok dolanan ve sonunda boğularak ölen müren balığını anlatıyor.

Eseriyle ilgili açıklamada bulunan Kerim Sabuncuoğlu, "Balık, terk edilmiş bir olta üzerinde ölmüştü. Balıkçılar, oltalarını ya da ağlarını ne sebepten olursa olsun suyun altında bıraktıklarında ağlar yıllarca öldürmeye devam ediyor buna hayalet avcılık deniyor. Ben de bu fotoğraf ile boş yere ölen bir canlının sessiz çığlığını insanla ile paylaştım. Ödülü kazanmak tabii ki büyük bir onur ancak verdiği mesaj ile bir tane canlının bile hayatını kurtarabilecek olduğumu bilmek inanılmaz bir his." ifadelerini kullandı.

Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonluğu'nu iki kez kazanan sporcu Sabuncuoğlu, aynı zamanda CMAS Görüntüleme Kurulu Başkanlığı görevine getirilen ilk Türk yönetici oldu.

Federasyon Başkanı Şahin Özen ise Sabuncuoğlu'nun ödül kazanmasına ilişkin, "Kerim Sabuncuoğlu, sualtı görüntüleme tarihimizde gerçekten son derece önemli başarılara imza atıyor. Ödüllü eseri ve aldığı uluslararası görevle sualtı topluluğu üyelerimiz, federasyonumuz ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Kendisini kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabuncuoğlu'nun eseri, Londra'nın Thames Nehri kıyısında ünlü Tower Bridge'in yanında halka açık şekilde sergileniyor.