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Kerem Atakan, Süper Lig'deki ilk golünü Alanya'ya attı

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Kerem Atakan, Süper Lig'deki ilk golünü Alanya'ya attı

DG Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez Süper Lig'de gol attı.

DG Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez Süper Lig'de gol attı.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin, rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirmeyi başardı. Müsabakanın 53. dakikasında Max Gradel'in pasıyla Kerem Atakan, topu ağlarla buluşturdu. 21 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem, golden sonra yedek kulübesine koşarak sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor'da 3 maça çıkan Kerem, 1 kez sarı kart görürken, 2 kez de ilk 11'de görev aldı. Kerem ayrıca 194 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Kerem Atakan, Süper Lig'deki ilk golünü Alanya'ya attı

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