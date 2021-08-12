Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı maça damga vurdu. Bir gol ve asistle gecenin parlayan yıldızı olan 22 yaşındaki genç futbolcu için sarı-kırmızılı taraftarlar 70 binin üzerinde paylaşım yaptı.