Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı maça damga vurdu. Bir gol ve asistle gecenin parlayan yıldızı olan 22 yaşındaki genç futbolcu için sarı-kırmızılı taraftarlar 70 binin üzerinde paylaşım yaptı.
Galatasaray, deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla adeta takımına tur biletini getirdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMLARI 70 BİNİ GEÇTİ
Sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atan genç yıldız, Sofiane Feghouli'nin farkı 2'ye çıkaran golünde de asist yaptı. Harika performansıyla taraftarı mest eden 22 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yapıldı.