Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam etti. Bu sezonki ikinci golünü kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, yoğun kar yağışı futbolu bir hayli olumsuz etkiledi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamlarken, sarı-kırmızılılara üstünlüğü getiren golü kaydeden genç yıldız Kerem Aktürkoğlu başarılı performansıyla göz doldurdu.
İLK GOLÜNÜ HATAY'A KARŞI ATTI
Fatih Terim'in ısrarı sonucunda sezon başında kadroya dahil edilen 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla ikinci golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetmiş oldu. Kerem Aktürkoğlu, ilk golünü Hatayspor maçında kaydetmişti.
Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.