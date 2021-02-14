Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam etti. Bu sezonki ikinci golünü kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu.