Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu

14.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:15
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam etti. Bu sezonki ikinci golünü kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, yoğun kar yağışı futbolu bir hayli olumsuz etkiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamlarken, sarı-kırmızılılara üstünlüğü getiren golü kaydeden genç yıldız Kerem Aktürkoğlu başarılı performansıyla göz doldurdu.

İLK GOLÜNÜ HATAY'A KARŞI ATTI

Fatih Terim'in ısrarı sonucunda sezon başında kadroya dahil edilen 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla ikinci golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetmiş oldu. Kerem Aktürkoğlu, ilk golünü Hatayspor maçında kaydetmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Demet Akalın Acun Ilıcalı Emina Jahovic
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Milli Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 17:16:12. #1.16#
title