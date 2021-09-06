Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek burktu! Marcao yüzünden sağlığı bozuldu

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao, Aktürkoğlu ailesini derinden üzdü. Kerem'in menajeri Erkut Söğüt, "Ailede inanılmaz stres yarattı. Marcao travması Kerem'in babasında önemli sağlık sorununa yol açtı" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ailesi Marcao'nun yaptıklarını unutamıyor. Giresunspor karşılaşmasının son anlarında genç futbolcuyu yumruklayan Marcao, Aktürkoğlu ailesini derinden üzdü. Durumun ciddiyetini Kerem'in menajeri Erkut Söğüt gözler önüne serdi.

"YÜREK DAYANMAZ"

Fanatik'e konuşan Erkut Söğüt, "Marcao saldırısı sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye'yi üzdü. Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem'in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ailesi

"KOLAY DEĞİL"

Söğüt sözlerini şöyle noktaladı: Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna!

"AFFETMİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Rıdvan Aktürkoğlu, Marcao'nun özür videosunu alıntılayıp, "Affetmiyorum" sözleriyle tepkisini göstermişti.