Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için Galatasaray defteri kapanıyor! Napoli'yle anlaşma sağlandı

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maça Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklaması damga vurmuştu. Bu hareketin ardından kulüpte gözden düşen Brezilyalı savunmacı için Napoli'yle anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Fatih Terim'in onay vermesi halinde Marcao, bu sezonu İtalyan devinde kiralık olarak geçirecek.

Galatasaray'da Marcao, Giresunspor maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve gündemin bir numaralı aktörü olmuştu. Sarı-kırmızılılar kadro dışı bıraktığı Brezilyalı savunmacı için Napoli'yle görüşmelerde sona geldi.

FATİH TERİM ONAY VERİRSE TAKIMDAN AYRILACAK

Sözcü'nün haberine göre; Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere. Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.