Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza

Galatasaray'ın Giresunspor'la oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, PFDK'lık oldu. TFF, kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuyu 44. maddeden Disiplin Kurulu'na sevk etti. Brezilyalı futbolcu sevk edildiği madde gereğince 5 ila 10 maç arasında ceza alabilir.

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRININ CEZASI 5-10 MAÇ

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.